Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 7

Совместный рейд Южной Кореи и Японии на кишащий муравьями остров Чечжудо идёт полным ходом.

Корейская команда успешно обнаруживает королеву, но после её смерти Врата остаются открытыми!

Охотники и не подозревают, что крылья — не единственная мутация, которой подверглось последнее поколение муравьёв. Впереди их ждёт сущий кошмар.

Стремительно расправившись с японскими охотниками, сильнейший отпрыск королевы муравьёв жаждет мести, от него никому не удастся скрыться.

Рейд, на который вся страна возлагала большие надежды, рискует снова с треском провалиться, но, возможно, ещё не всё потеряно и на помощь охотникам придёт тот, кого никто не ожидал увидеть на острове...