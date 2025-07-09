Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 7

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 7 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
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Описание

Совместный рейд Южной Кореи и Японии на кишащий муравьями остров Чечжудо идёт полным ходом.

Корейская команда успешно обнаруживает королеву, но после её смерти Врата остаются открытыми!

Охотники и не подозревают, что крылья — не единственная мутация, которой подверглось последнее поколение муравьёв. Впереди их ждёт сущий кошмар.

Стремительно расправившись с японскими охотниками, сильнейший отпрыск королевы муравьёв жаждет мести, от него никому не удастся скрыться.

Рейд, на который вся страна возлагала большие надежды, рискует снова с треском провалиться, но, возможно, ещё не всё потеряно и на помощь охотникам придёт тот, кого никто не ожидал увидеть на острове...

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