Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 14

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 14 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
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Описание

В новой реальности, созданной благодаря жертве охотника Сон Чину, больше не существует Врат, подземелий, монстров и охотников.
Бывший глава Лиги охотников У Чинчхоль теперь работает следователем в отделе по расследованию тяжких преступлений. Вскоре он начинает сталкиваться с делами, которые выходят за рамки привычных. Преступники сами приходят с повинной, в ужасе рассказывая о потусторонних существах — гигантских муравьях из теней, которые готовы разорвать их на части.
Все нити расследования ведут к старшекласснику по имени Сон Чину. Известный на весь мир охотник, ставший Повелителем теней, теперь ведёт обычную жизнь, но всё же не может отречься от своей истинной сути и втайне использует свои силы для поддержания порядка в этом новом хрупком мире.

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