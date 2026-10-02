Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 14

В новой реальности, созданной благодаря жертве охотника Сон Чину, больше не существует Врат, подземелий, монстров и охотников.

Бывший глава Лиги охотников У Чинчхоль теперь работает следователем в отделе по расследованию тяжких преступлений. Вскоре он начинает сталкиваться с делами, которые выходят за рамки привычных. Преступники сами приходят с повинной, в ужасе рассказывая о потусторонних существах — гигантских муравьях из теней, которые готовы разорвать их на части.

Все нити расследования ведут к старшекласснику по имени Сон Чину. Известный на весь мир охотник, ставший Повелителем теней, теперь ведёт обычную жизнь, но всё же не может отречься от своей истинной сути и втайне использует свои силы для поддержания порядка в этом новом хрупком мире.