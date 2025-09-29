Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 9

Отсчёт Системы до открытия Врат, в которых скрывается двойное подземелье, завершён, и Сон Чину готов к схватке. Но то, что ждёт его внутри, намного сильнее и опаснее, чем он ожидал, и может снова изменить его жизнь и не дать ответов на терзающие его вопросы...

Тем временем над Токио нависают огромные Врата. Потеряв сильнейших охотников в рейде на корейском острове, Япония вынуждена обратиться за помощью к охотникам из других стран. Но из-за опасности и всё чаще возникающих по всему миру Врат лишь один охотник S-ранга принимает их предложение…

В 9 том входят главы 123-134 и 5-6 книги новеллы.