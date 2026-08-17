Nendoroid Sung Jinwoo

Сон Чину из аниме «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling) пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: уверенное, боевое и в стиле «чиби». Также прилагаются меч «Убийца рыцарей», теневой солдат, системный интерфейс и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.