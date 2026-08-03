Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 13

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 13 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сон Чину со своей армией теней готовится к битве, которая перевернёт судьбу мира. Охотники всех стран собираются у Врат, чтобы дать последний бой, даже не представляя, кто из них выйдет. Чину выбирает ближайшие Врата, чтобы защитить близких, но противники оказываются на шаг впереди.
Обычные люди сталкиваются лицом к лицу с подавляющей армией Повелителей, пока Сон Чину находится на другом конце света. Однако даже сильнейшему охотнику не справиться в этой войне, ведь в этот раз одолеть врага сможет лишь другой Повелитель...

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