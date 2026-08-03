Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 13

Сон Чину со своей армией теней готовится к битве, которая перевернёт судьбу мира. Охотники всех стран собираются у Врат, чтобы дать последний бой, даже не представляя, кто из них выйдет. Чину выбирает ближайшие Врата, чтобы защитить близких, но противники оказываются на шаг впереди.

Обычные люди сталкиваются лицом к лицу с подавляющей армией Повелителей, пока Сон Чину находится на другом конце света. Однако даже сильнейшему охотнику не справиться в этой войне, ведь в этот раз одолеть врага сможет лишь другой Повелитель...