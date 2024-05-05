Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 2

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ! Перед Сон Чину, слабейшим охотником Е-ранга, после событий в двойном подземелье открылись возможности загадочной Системы. Теперь ему ежедневно приходят сообщения и задания, а в награду за одно из них он получает ключ от уникального подземелья со странными монстрами, о которых он даже не слышал. Система даровала охотнику возможность прокачивать навыки и развивать особые способности. Постепенно парень осознаёт, что может достичь большего и забыть о прежних неудачах. Но как далеко ему придётся зайти в поисках силы?