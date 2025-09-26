Монолог фармацевта. Книга 5.

Подарков за предзаказ осталось 1485 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 1485 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
ПРЕДЗАКАЗ. ПЕРВЫМ 2000 ПОКУПАТЕЛЯМ, ОФОРМИВШИМ ПРЕДЗАКАЗ, НАБОР БОНУСОВ В ПОДАРОК.
Восстание клана Си было подавлено, и Маомао благополучно возвращается к прежней жизни. Однако Небо не благоволит императору: грядет нашествие саранчи, за которым последует неминуемый голод. Наблюдая все признаки скорой беды, Маомао предупреждает господина Дзинси, однако тот мало что может: во дворце начались многочисленные перестановки. Наложница Гёкуё, родив государю наследника, становится императрицей, что само по себе сулит великие перемены. В конце концов из-за дворцовых интриг господин Дзинси и некоторые другие сановники отправляются на запад, в отдаленную провинцию, но и там им нет покоя: кто-то замыслил убить наложницу высшего ранга.