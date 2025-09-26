Монолог фармацевта. Книга 5.

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Монолог фармацевта. Книга 5. ранобэ
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Ранобэ: Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 590 ₽
1 480 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
74.3%

Подарков за предзаказ осталось 1485 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

ПРЕДЗАКАЗ. ПЕРВЫМ 2000 ПОКУПАТЕЛЯМ, ОФОРМИВШИМ ПРЕДЗАКАЗ, НАБОР БОНУСОВ В ПОДАРОК.

Восстание клана Си было подавлено, и Маомао благополучно возвращается к прежней жизни. Однако Небо не благоволит императору: грядет нашествие саранчи, за которым последует неминуемый голод. Наблюдая все признаки скорой беды, Маомао предупреждает господина Дзинси, однако тот мало что может: во дворце начались многочисленные перестановки. Наложница Гёкуё, родив государю наследника, становится императрицей, что само по себе сулит великие перемены. В конце концов из-за дворцовых интриг господин Дзинси и некоторые другие сановники отправляются на запад, в отдаленную провинцию, но и там им нет покоя: кто-то замыслил убить наложницу высшего ранга.

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