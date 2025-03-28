Монолог фармацевта. Том 8.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
К своему удивлению, господин Дзинси обнаруживает, что одним днем пропали Маомао и Суйрэй, а вслед за ними исчезла и наложница высшего ранга Лоулань. Допросив ее служанку, он нападает на след госпожи травницы, который приводит его к мятежникам. Одновременно Лахан, наследник Лакана, раскрывает крупное хищение в связи с незаконным оборотом железа. Кто-то неустанно плетет интриги в императорском дворце, однако вот-вот будет повержен…