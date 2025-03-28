Монолог фармацевта. Том 7.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Во дворце императорских жен вновь неспокойно: приближаются роды Гёкуё гуйфэй, которые обещают быть тяжкими. Чтобы не потерять ребенка, господин Дзинси устраивает так, чтобы Ломэня все-таки вернули на службу. В то же время во дворец поступают новые евнухи, среди которых один особенно знаменит. Приглядевшись к нему, Маомао узнает в нем бежавшую Суйрэй, и та заманивает ее в Лисью деревню обещанием поведать таинственный рецепт…