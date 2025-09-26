Монолог фармацевта. Книга 3.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Во дворец императорских жен прибывает караван с подозрительными товарами, и Маомао кажется, что о беременности Гёкуё гуйфэй уже известно всему свету, что само по себе тревожит: любимицу императора могут отравить. Вместе с тем господин Дзинси и его верный Гаошунь ни на минуту не оставляют Маомао в покое, поручая ей доискаться, отчего погибла очередная наложница, а то и крайне важное для государства дело — встречу западного посольства, взыскательного на красоту и развлечения. К тому же таинственные злоумышленники не оставляют попыток погубить господина Дзинси. Спасая его, Маомао становится своему благодетелю все ближе и ближе…