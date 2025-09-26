Монолог фармацевта. Книга 3.

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Монолог фармацевта. Книга 3. ранобэ
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Ранобэ: Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 590 ₽
1 480 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Во дворец императорских жен прибывает караван с подозрительными товарами, и Маомао кажется, что о беременности Гёкуё гуйфэй уже известно всему свету, что само по себе тревожит: любимицу императора могут отравить. Вместе с тем господин Дзинси и его верный Гаошунь ни на минуту не оставляют Маомао в покое, поручая ей доискаться, отчего погибла очередная наложница, а то и крайне важное для государства дело — встречу западного посольства, взыскательного на красоту и развлечения. К тому же таинственные злоумышленники не оставляют попыток погубить господина Дзинси. Спасая его, Маомао становится своему благодетелю все ближе и ближе…

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