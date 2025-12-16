Легенда о Фэй. Том 2

Подарков за предзаказ осталось 138 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 138 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Пока всюду расходятся слухи, будто бы у Клинка Юга появилась достойная наследница, юная Фэй торопится вернуться домой. Обретенная слава смущает ее и не сулит ничего хорошего. Она еще не знает, что покой Сорока восьми крепостей навсегда нарушен, прежние узы распались, и теперь глава Ли, ее мать, вынуждена отправиться в путь, дабы разгадать тайну своего покойного отца. Что же связывает его с загадочным «Слиянием неба и моря»?