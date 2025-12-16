Легенда о Фэй. Том 2

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Легенда о Фэй. Том 2 ранобэ
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Легенда о Фэй
Том 1
Том 2

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 8% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 035 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
19.7%

Подарков за предзаказ осталось 138 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Пока всюду расходятся слухи, будто бы у Клинка Юга появилась достойная наследница, юная Фэй торопится вернуться домой. Обретенная слава смущает ее и не сулит ничего хорошего. Она еще не знает, что покой Сорока восьми крепостей навсегда нарушен, прежние узы распались, и теперь глава Ли, ее мать, вынуждена отправиться в путь, дабы разгадать тайну своего покойного отца. Что же связывает его с загадочным «Слиянием неба и моря»?

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