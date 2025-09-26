Монолог фармацевта. Книга 4.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
До Маомао доходят слухи, будто бы в Алмазном дворце завелся призрак, и господин Дзинси велит своей сметливой служанке выяснить, что же тревожит Лишу дэфэй. Пока все толкуют о необычайном, во дворец императорских жен пробирается Суйрэй, обманувшая своей мнимой смертью многих. Она сговаривается с Сисуи, и Маомао, раскрывшая их побег, вынуждена следовать за ними. Она оставляет господину Дзинси подсказки, где ее можно найти, и тот бросается на поиски, вместе с тем раскрывая коварные замыслы клана Си. Он и не подозревает, что его ждут великие перемены: личина лучезарного евнуха сковывает Дзинси, настала пора ее сбросить и показать себя во всей красе…