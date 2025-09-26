1 Монолог фармацевта. Книга 1.

2 Монолог фармацевта. Книга 2.

3 Монолог фармацевта. Книга 3.

4 Монолог фармацевта. Книга 4.

5 Монолог фармацевта. Книга 5.

6 Собрание ранобэ Монолог фармацевта. (3-4 книга) + БОНУСЫ

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.