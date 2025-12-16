Легенда о Фэй. Том 3

Подарков за предзаказ осталось 1902 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 1902 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
ПЕРВЫМ 2000 ПОКУПАТЕЛЯМ, ОФОРМИВШИМ ПРЕДЗАКАЗ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАБОР БОНУСОВ В ПОДАРОК.
После долгих поисков Чжоу Фэй наконец-то находит Се Юня и узнает, что тот смертельно болен: еще в детстве его отравили «Леденящей кости синевой». Долгое время недуг был запечатан, пока в битве за Сорок восемь крепостей Се Юнь не снял печать. Теперь кровь в его жилах стынет, а кожа покрывается коркой льда. Фэй ничего не остается, кроме как искать способ его исцелить. Успеет ли она спасти того, кто стал ей безумно дорог?
Бонусы за предзаказ: