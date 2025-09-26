Собрание ранобэ Монолог фармацевта. (3-4 книга) + БОНУСЫ

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Монолог фармацевта. Книга 3

Во дворец императорских жен прибывает караван с подозрительными товарами, и Маомао кажется, что о беременности Гёкуё гуйфэй уже известно всему свету, что само по себе тревожит: любимицу императора могут отравить. Вместе с тем господин Дзинси и его верный Гаошунь ни на минуту не оставляют Маомао в покое, поручая ей доискаться, отчего погибла очередная наложница, а то и крайне важное до государства дело — встречу западного посольства, взыскательного на красоту и развлечения. К тому же таинственные злоумышленники не оставляют попыток погубить господина Дзинси. Спасая его, Маомао становится своему благодетелю все ближе и ближе…



Монолог фармацевта. Книга 4

До Маомао доходят слухи, будто бы в Алмазном дворце завелся призрак, и господин Дзинси велит своей сметливой служанке выяснить, что же тревожит Лишу дэфэй. Пока все толкуют о необычайном, во дворец императорских жен пробирается Суйрэн, обманувшая своей мнимой смертью многих. Она сговаривается с Сисуи, и Маомао, раскрывшая их побег, вынуждена следовать за ними. Она оставляет господину Дзинси подсказки, где ее можно найти, и тот бросается на поиски, вместе с тем раскрывая коварные замыслы клана Си. Он и не подозревает, что его ждут великие перемены: личина лучезарного евнуха сковывает Дзинси, настала пора ее сбросить и показать себя во всей красе…