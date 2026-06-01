Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 6.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Наконец-то слухи о подвигах Кадзумы дошли до королевской семьи, и теперь с ним жаждет познакомиться… принцесса Ирис! Даркнесс в шоке и на грани инфаркта, Аква и Мэгумин ломают голову, чем бы впечатлить принцессу, а Кадзума подумывает податься в королевскую стражу… И все бы ничего, но у самой Ирис на Кадзуму совершенно другие планы. А еще вдруг объявляется таинственный Благородный вор, который методично обчищает дома знати. Неужели он ищет… загадочные Священные сокровища?