Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 6.

1 отзыв
Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 6. ранобэ
7% 5%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 015 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Наконец-то слухи о подвигах Кадзумы дошли до королевской семьи, и теперь с ним жаждет познакомиться… принцесса Ирис! Даркнесс в шоке и на грани инфаркта, Аква и Мэгумин ломают голову, чем бы впечатлить принцессу, а Кадзума подумывает податься в королевскую стражу… И все бы ничего, но у самой Ирис на Кадзуму совершенно другие планы. А еще вдруг объявляется таинственный Благородный вор, который методично обчищает дома знати. Неужели он ищет… загадочные Священные сокровища?

Отзывы и вопросы

A

К

Прекрасная история, одна из самых забавных, как на мой взгляд, а ещё именно в этой части довольно много новых персонажей

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