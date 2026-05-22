Проза бродячих псов. Испытание Осаму Дадзая

Подарков за предзаказ осталось 425 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 425 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Упрямо следуя своим идеалам, Доппо Куникида уже давно служит в Вооруженном детективном агентстве, где сотрудники специализируются на крайне опасных делах, которые обходит стороной даже полиция. Однажды Куникиде навязывают подозрительного новичка по имени Осаму Дадзай, и тот с первого же дня превращает жизнь напарника в ад. А ведь им нужно обшарить заброшенную больницу с привидениями, а после выяснить, куда пропадают приезжие в Иокогаму. След ведет их к ошеломительной разгадке, и тут детективы сталкиваются с еще одним игроком на поле — портовой мафией и самим Рюноскэ Акутагавой! Как им выжить в этой схватке, где против них вышел бандит с чудовищной сверхспособностью?