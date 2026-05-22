Проза бродячих псов. Испытание Осаму Дадзая

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Проза бродячих псов. Испытание Осаму Дадзая ранобэ
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  • Bungo Stray Dogs - Dazai Osamu no Nyusha Shiken
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14257
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-566-4
  • Дата выхода: 2026
Ранобэ. Проза бродячих псов.
Том 1
Том 2

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Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

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Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
42.5%

Подарков за предзаказ осталось 425 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Первым 1000 покупателям, оформившим предзаказ, набор закладок в подарок.

Упрямо следуя своим идеалам, Доппо Куникида уже давно служит в Вооруженном детективном агентстве, где сотрудники специализируются на крайне опасных делах, которые обходит стороной даже полиция. Однажды Куникиде навязывают подозрительного новичка по имени Осаму Дадзай, и тот с первого же дня превращает жизнь напарника в ад. А ведь им нужно обшарить заброшенную больницу с привидениями, а после выяснить, куда пропадают приезжие в Иокогаму. След ведет их к ошеломительной разгадке, и тут детективы сталкиваются с еще одним игроком на поле — портовой мафией и самим Рюноскэ Акутагавой! Как им выжить в этой схватке, где против них вышел бандит с чудовищной сверхспособностью?

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