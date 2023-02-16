Проза бродячих псов. Том 2.

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Кёка Идзуми воспротивилась приказу мафии и едва не погибла по собственной вине. Ацуси Накадзима спас ее да еще тофу накормил — все ради того, чтобы выведать ценные сведения… Только мир и покой продлились недолго: Акутагава разработал коварный план похищения Ацуси. Тем временем перед закованным в цепи Дадзаем предстал бывший товарищ-мафиози, а теперь его недруг — Тюя Накахара. Дадзай Осаму против Тюи Накахары, Рюноскэ Акутагава против Ацуси Накадзимы… К чему приведет крупный конфликт между вооруженными детективами и мафией?
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-16. Здесь завершается арка «Портовая мафия», начинается арка «Гильдия».
2023-02-16 14:23:31
Огромное спасибо XL Media за прекрасное качество и оформление книги, а также за ее бережную упаковку при доставке))) Очень интересная манга!:) Во второй книге (3 и 4 тома) зачастую непонятно, кто более положительный персонаж - тот, кто входит в группу детективного агентства, но при этом не прикладывает усилий, чтобы вызволить товарища из беды, или мафиози, который помогает своему противнику спасти его друзей... Обязательно продолжу следить за приключениями любимых героев:) P. S. События первых четырех томов манги экранизированы в первом сезоне аниме)
2022-12-26 20:33:24
Товар очень качественный, был хорошо упакован. Доставили довольно быстро.
2022-08-01 16:05:42
Товар пришёл быстро. Бравл второй том. Книга качественная все понравилось
2022-04-06 20:58:16
купила 5 томов, жду допечатки второго уже предзаказ оформила, в ближайшее время надеюсь купить еще 7 и 8 том и жду продолжения хех, благодарна издательству, тк перевод качественный и сами книги прекрасны
2022-03-02 19:00:30
все отлично ~<3