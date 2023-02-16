Проза бродячих псов. Том 2.

11 отзывов
Проза бродячих псов. Том 2. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6975
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-341-7
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кёка Идзуми воспротивилась приказу мафии и едва не погибла по собственной вине. Ацуси Накадзима спас ее да еще тофу накормил — все ради того, чтобы выведать ценные сведения… Только мир и покой продлились недолго: Акутагава разработал коварный план похищения Ацуси. Тем временем перед закованным в цепи Дадзаем предстал бывший товарищ-мафиози, а теперь его недруг — Тюя Накахара. Дадзай Осаму против Тюи Накахары, Рюноскэ Акутагава против Ацуси Накадзимы… К чему приведет крупный конфликт между вооруженными детективами и мафией?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-16. Здесь завершается арка «Портовая мафия», начинается арка «Гильдия».

Отзывы и вопросы

A

Огромное спасибо XL Media за прекрасное качество и оформление книги, а также за ее бережную упаковку при доставке))) Очень интересная манга!:) Во второй книге (3 и 4 тома) зачастую непонятно, кто более положительный персонаж - тот, кто входит в группу детективного агентства, но при этом не прикладывает усилий, чтобы вызволить товарища из беды, или мафиози, который помогает своему противнику спасти его друзей... Обязательно продолжу следить за приключениями любимых героев:) P. S. События первых четырех томов манги экранизированы в первом сезоне аниме)

А

Товар очень качественный, был хорошо упакован. Доставили довольно быстро.

В

Товар пришёл быстро. Бравл второй том. Книга качественная все понравилось

Э

купила 5 томов, жду допечатки второго уже предзаказ оформила, в ближайшее время надеюсь купить еще 7 и 8 том и жду продолжения хех, благодарна издательству, тк перевод качественный и сами книги прекрасны

А

все отлично ~<3

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