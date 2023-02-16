Проза бродячих псов. Том 2.

Кёка Идзуми воспротивилась приказу мафии и едва не погибла по собственной вине. Ацуси Накадзима спас ее да еще тофу накормил — все ради того, чтобы выведать ценные сведения… Только мир и покой продлились недолго: Акутагава разработал коварный план похищения Ацуси. Тем временем перед закованным в цепи Дадзаем предстал бывший товарищ-мафиози, а теперь его недруг — Тюя Накахара. Дадзай Осаму против Тюи Накахары, Рюноскэ Акутагава против Ацуси Накадзимы… К чему приведет крупный конфликт между вооруженными детективами и мафией?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-16. Здесь завершается арка «Портовая мафия», начинается арка «Гильдия».