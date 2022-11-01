Проза бродячих псов. Том 3.

Вместе с Ацуси Накадзимой Кёка Идзуми отправляется на свое первое задание и пробует себя в роли детектива. Они прилагают все усилия, чтобы выполнить поручение, но тут появляется Коё Одзаки — старшая подруга Кёки со времен мафии. Она хочет вернуть Кёку, поэтому в открытую нападает на нее и Ацуси! Тем временем детективное агентство, понимая, что конфликта ни с «Гильдией», ни с мафией не избежать, переносит головной офис на новое место. Под командованием Фукудзавы они готовятся дать отпор, хотя их окружили со всех сторон. Начинается Трехсторонняя битва — организаций и способностей!

Сообщаем, что в третьем омнибусе в качестве дополнительных материалов содержатся рассказ «Пес без души» авторства Кафки Асагири и заметки Ю Окубо с любопытными фактами об известных писателях.

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 17-24. Здесь продолжается арка «Гильдия».