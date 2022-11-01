Проза бродячих псов. Том 3.

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Вместе с Ацуси Накадзимой Кёка Идзуми отправляется на свое первое задание и пробует себя в роли детектива. Они прилагают все усилия, чтобы выполнить поручение, но тут появляется Коё Одзаки — старшая подруга Кёки со времен мафии. Она хочет вернуть Кёку, поэтому в открытую нападает на нее и Ацуси! Тем временем детективное агентство, понимая, что конфликта ни с «Гильдией», ни с мафией не избежать, переносит головной офис на новое место. Под командованием Фукудзавы они готовятся дать отпор, хотя их окружили со всех сторон. Начинается Трехсторонняя битва — организаций и способностей!
Сообщаем, что в третьем омнибусе в качестве дополнительных материалов содержатся рассказ «Пес без души» авторства Кафки Асагири и заметки Ю Окубо с любопытными фактами об известных писателях.
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 17-24. Здесь продолжается арка «Гильдия».
2022-11-01 05:22:07
Манга пришла за две недели, всё было хорошо упаковано, качество печати отличное. Очень жду 3 и 5 книгу!
2022-10-22 15:00:18
Манга пришла через 2 дня.Упакована была хорошо. Очень жду когда можно будет купить 4 том.
2022-10-18 15:00:24
Теперь у дочери все 8 томов. Заказали 9 и 10, ждём поставки.
2022-08-09 09:31:12
Ждём когда допечатают 3 и 4 том... Очень хочется
2022-05-30 17:33:48
качество очень хорошее!! я заказывала 3 и 4 том, и все пришло за ровно неделю!! когда в наличии появятся 1 и 2 том, то закажу у вас ещё раз!