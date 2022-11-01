Проза бродячих псов. Том 3.

13 отзывов
Проза бродячих псов. Том 3. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7433
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 370
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-347-9
  • Дата выхода: Октябрь 2021
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Вместе с Ацуси Накадзимой Кёка Идзуми отправляется на свое первое задание и пробует себя в роли детектива. Они прилагают все усилия, чтобы выполнить поручение, но тут появляется Коё Одзаки — старшая подруга Кёки со времен мафии. Она хочет вернуть Кёку, поэтому в открытую нападает на нее и Ацуси! Тем временем детективное агентство, понимая, что конфликта ни с «Гильдией», ни с мафией не избежать, переносит головной офис на новое место. Под командованием Фукудзавы они готовятся дать отпор, хотя их окружили со всех сторон. Начинается Трехсторонняя битва — организаций и способностей!

Сообщаем, что в третьем омнибусе в качестве дополнительных материалов содержатся рассказ «Пес без души» авторства Кафки Асагири и заметки Ю Окубо с любопытными фактами об известных писателях.

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 17-24. Здесь продолжается арка «Гильдия».

Отзывы и вопросы

A

Л

Манга пришла за две недели, всё было хорошо упаковано, качество печати отличное. Очень жду 3 и 5 книгу!

А

Манга пришла через 2 дня.Упакована была хорошо. Очень жду когда можно будет купить 4 том.

А

Теперь у дочери все 8 томов. Заказали 9 и 10, ждём поставки.

Ю

Ждём когда допечатают 3 и 4 том... Очень хочется

с

качество очень хорошее!! я заказывала 3 и 4 том, и все пришло за ровно неделю!! когда в наличии появятся 1 и 2 том, то закажу у вас ещё раз!

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