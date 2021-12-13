Комплект манги Проза бродячих псов (1-3 том)

Том 1

Мальчика по имени Ацуси Накадзима выгоняют из сиротского приюта, и так он оказывается в Иокогаме без денег и крыши над головой. Ацуси в таком отчаянии, что решается ограбить первого встречного. Однако сердце у него доброе, и вместо ограбления он спасает жизнь тонущему человеку, которого видит в реке. Этим человеком оказывается некто Осаму Дадзай — эксцентричный сотрудник так называемого Вооруженного детективного агентства. В данный момент он и его товарищи ищут загадочного тигра-людоеда, наводящего страх на жителей округи. Ацуси и сам натерпелся от этого тигра, поэтому соглашается помочь Дадзаю в поисках. Вскоре он знакомится с другими сотрудниками агентства, где каждый другого чуднее..



Том 2

Кёка Идзуми воспротивилась приказу мафии и едва не погибла по собственной вине. Ацуси Накадзима спас ее да еще тофу накормил — все ради того, чтобы выведать ценные сведения… Только мир и покой продлились недолго: Акутагава разработал коварный план похищения Ацуси. Тем временем перед закованным в цепи Дадзаем предстал бывший товарищ-мафиози, а теперь его недруг — Тюя Накахара. Дадзай Осаму против Тюи Накахары, Рюноскэ Акутагава против Ацуси Накадзимы… К чему приведет крупный конфликт между вооруженными детективами и мафией?



Том 3



Вместе с Ацуси Накадзимой Кёка Идзуми отправляется на свое первое задание и пробует себя в роли детектива. Они прилагают все усилия, чтобы выполнить поручение, но тут появляется Коё Одзаки — старшая подруга Кёки со времен мафии. Она хочет вернуть Кёку, поэтому в открытую нападает на нее и Ацуси! Тем временем детективное агентство, понимая, что конфликта ни с «Гильдией», ни с мафией не избежать, переносит головной офис на новое место. Под командованием Фукудзавы они готовятся дать отпор, хотя их окружили со всех сторон. Начинается Трехсторонняя битва — организаций и способностей!

Сообщаем, что в третьем омнибусе в качестве дополнительных материалов содержатся рассказ «Пес без души» авторства Кафки Асагири и заметки Ю Окубо с любопытными фактами об известных писателях.