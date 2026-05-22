Проза бродячих псов. Осаму Дадзай и черные дни

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Проза бродячих псов. Осаму Дадзай и черные дни ранобэ
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  • Bungo Stray Dogs: Osamu Dazai and the Dark Era
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14453
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-553-4
  • Дата выхода: 2026
Ранобэ. Проза бродячих псов.
Том 1
Том 2

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Многие годы в Иокогаме хозяйничает Портовая мафия — преступная организация, действующая из тени. Широко известно, что ее члены обладают сверхспособностями, и самым талантливым и жестоким по праву считается Осаму Дадзай, главарь одного из подразделений. Вопреки дурной славе, он не лишен близких друзей: информатор Анго Сакагути и рядовой мафиози Сакуноскэ Ода скрашивают его серые будни. Но однажды Сакагути бесследно исчезает, а босс Портовой мафии поручает Дадзаю и Оде расследовать это крайне запутанное дело. Постепенно оба начинают подозревать, что их друг все это время был шпионом…

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