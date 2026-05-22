Проза бродячих псов. Осаму Дадзай и черные дни

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Многие годы в Иокогаме хозяйничает Портовая мафия — преступная организация, действующая из тени. Широко известно, что ее члены обладают сверхспособностями, и самым талантливым и жестоким по праву считается Осаму Дадзай, главарь одного из подразделений. Вопреки дурной славе, он не лишен близких друзей: информатор Анго Сакагути и рядовой мафиози Сакуноскэ Ода скрашивают его серые будни. Но однажды Сакагути бесследно исчезает, а босс Портовой мафии поручает Дадзаю и Оде расследовать это крайне запутанное дело. Постепенно оба начинают подозревать, что их друг все это время был шпионом…