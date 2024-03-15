Истории о монстрах. Том 3.

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Истории о монстрах. Том 3. ранобэ
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Цикл историй
Книга 1
Книга 2
Книга 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
950 ₽
885 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Порой даже кошка может быть страшнее вампира… Коёми Арараги знает это не понаслышке, ведь по милости одной «кошки» с трудом пережил Золотую неделю. Несмотря на все старания, «кошка» никуда не делась и все еще цепляется всеми когтями за Цубасу Ханэкаву, первую старосту среди старост, чья идеальность уже… убивает. И чья безответная любовь убивает тоже.

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