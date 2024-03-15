Истории о монстрах. Том 3. 0 отзывов 7% 5% Скидка 5% При оплате заказа онлайн 1 История о ранах 2 Истории о монстрах. Том 1. 3 Истории о монстрах. Том 2. 4 Истории о монстрах. Том 3. Bakemonogatari. Vol. 3.

Категория: Ранобэ

Артикул: Ranobe-12259

Вес: 450 гр.

450 гр. Источник: Bakemonogatari

Bakemonogatari Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 19 x 13 см.

19 x 13 см. Год выпуска: 2026

2026 Жанр: Романтика, Мистика, Драма, Боевик и Комедия

Романтика, Мистика, Драма, Боевик и Комедия Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка

Мягкая обложка и Суперобложка Серия: Monogatari Series

Monogatari Series Автор: Нисио Исин

Нисио Исин ISBN: 978-5-91996-505-3

978-5-91996-505-3 Дата выхода: 2026 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Цикл историй Книга 1 Книга 2 Книга 3 Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной. Скидка 5% при оплате онлайн Оригинальная цена 950 ₽ 885 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством. Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание Порой даже кошка может быть страшнее вампира… Коёми Арараги знает это не понаслышке, ведь по милости одной «кошки» с трудом пережил Золотую неделю. Несмотря на все старания, «кошка» никуда не делась и все еще цепляется всеми когтями за Цубасу Ханэкаву, первую старосту среди старост, чья идеальность уже… убивает. И чья безответная любовь убивает тоже.

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