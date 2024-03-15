Истории о монстрах. Том 3.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Порой даже кошка может быть страшнее вампира… Коёми Арараги знает это не понаслышке, ведь по милости одной «кошки» с трудом пережил Золотую неделю. Несмотря на все старания, «кошка» никуда не делась и все еще цепляется всеми когтями за Цубасу Ханэкаву, первую старосту среди старост, чья идеальность уже… убивает. И чья безответная любовь убивает тоже.