Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 7.

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Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 7. ранобэ
7% 5%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 015 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Теперь, когда Кадзума и его девчонки сказочно разбогатели на гонорарах за убийство генералов армии короля демонов, все они, казалось бы, должны жить припеваючи. Однако что-то тревожит Даркнесс, и та ведет себя очень странно. То она тянет товарищей убивать гигантскую гидру, то пропадает с концами, оставив после себя слезливое прощальное письмо. Кадзума узнает, что ее семья влезла в чудовищные долги, и выход из положения только один, но тогда им придется навсегда расстаться!

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