Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 7.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Теперь, когда Кадзума и его девчонки сказочно разбогатели на гонорарах за убийство генералов армии короля демонов, все они, казалось бы, должны жить припеваючи. Однако что-то тревожит Даркнесс, и та ведет себя очень странно. То она тянет товарищей убивать гигантскую гидру, то пропадает с концами, оставив после себя слезливое прощальное письмо. Кадзума узнает, что ее семья влезла в чудовищные долги, и выход из положения только один, но тогда им придется навсегда расстаться!