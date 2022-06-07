Комплект манги Бездомный Бог (1-3 том)

Том 1

Однажды одна девочка, которую травили в школе, увидела на исчирканной стене туалета номер телефона с подписью «Решаю любые проблемы». Она была в таком отчаянии, что позвонила по этому номеру ― но чего она совсем не ожидала, так это, что перед ней со словами «Бог по вызову Ято!» появится наглый парень в спортивном костюме... Что же это за бог такой, если у него нет ни храма, ни верующих? Какой толк от такого божества?



Том 2

Ято продолжает трудиться не покладая рук ради достижения своей мечты — стать настоящим богом со множеством почитателей. Только помимо выполнения мелких повседневных поручений от людей ему теперь приходится присматривать за своим новым подопечным Юкинэ, ставшим для Ято оружием-реликвией. Но недавно умерший угрюмый четырнадцатилетний подросток не рвется внимать наставлениям «учителя», да и пример для подражания из Ято неважный...



Том 3

Что ни день, то новая проблема у Ято. После битвы с Бисямон он понимает, что слишком слаб, чтобы справиться с ней, и тут неожиданно на помощь Ято приходит его старая подруга - реликвия, известная под прозвищем Бездомная. Но появление бывшей реликвии вызывает приступ ревности у Юкинэ, у которого и так накопилось достаточно обид на Ято, и он решает бросить своего хозяина...