Бездомный бог. Том 5.

Издание содержит цветные иллюстрации. Кугаха хочет убить богиню Бисямон, чтобы та возродилась заново. Для этого он планирует стравить Бисямон с ее давним врагом Ято, и ради своей цели готов пойти на ужасные вещи... Тем временем Бисямон узнает, что ее самый верный слуга и союзник, Кадзума, помогал Ято и Юкинэ с обрядом покаяния, и разумеется, приходит в бешенство. Чем закончится противостояние Ято и Бисямон и что же все-таки произошло между ними в прошлом и стало причиной раздора?