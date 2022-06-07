Бездомный бог. Том 5.

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Бездомный бог. Том 5. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Кугаха хочет убить богиню Бисямон, чтобы та возродилась заново. Для этого он планирует стравить Бисямон с ее давним врагом Ято, и ради своей цели готов пойти на ужасные вещи... Тем временем Бисямон узнает, что ее самый верный слуга и союзник, Кадзума, помогал Ято и Юкинэ с обрядом покаяния, и разумеется, приходит в бешенство. Чем закончится противостояние Ято и Бисямон и что же все-таки произошло между ними в прошлом и стало причиной раздора?

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