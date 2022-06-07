Бездомный бог. Том 11.

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Благодаря Юкинэ у Ято появилась надежда, что ему удастся стать богом, который может делать людей счастливее. И все же прошлое висит над ним, как мрачная тень. Отец и Бездомная хотят вернуть Ято назад в семью. А это значит, что надо отнять у него тех, благодаря кому Ято захотелось измениться: Юкинэ и Хиёри...