Бездомный бог. Том 11.

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Бездомный бог. Том 11. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Благодаря Юкинэ у Ято появилась надежда, что ему удастся стать богом, который может делать людей счастливее. И все же прошлое висит над ним, как мрачная тень. Отец и Бездомная хотят вернуть Ято назад в семью. А это значит, что надо отнять у него тех, благодаря кому Ято захотелось измениться: Юкинэ и Хиёри...

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