Бездомный бог. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. Однажды одна девочка, которую травили в школе, увидела на исчирканной стене туалета номер телефона с подписью «Решаю любые проблемы». Она была в таком отчаянии, что позвонила по этому номеру ― но чего она совсем не ожидала, так это, что перед ней со словами «Бог по вызову Ято!» появится наглый парень в спортивном костюме... Что же это за бог такой, если у него нет ни храма, ни верующих? Какой толк от такого божества?