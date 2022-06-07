Бездомный бог. Том 6.

Издание содержит цветные иллюстрации. Ято и богиня войны Бисямон, ставшие жертвами коварного обмана, продолжают сражение. Тем временем Кугаха, не довольствуясь уже учиненными злодействами, впускает в Такамагахару призрака, который начинает убивать реликвий. Но Бисямон, даже ослабленная скверной и болью от смертей множества слуг, все еще настолько сильна, что Ято никак не может ее одолеть... Успеют ли Хиёри с Кадзумой рассказать Ято правду и остановить эту бессмысленную битву?