Бездомный бог. Том 4.

2 отзыва
Бездомный бог. Том 4. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. После обряда Покаяния вечным ссорам между Ято и Юкинэ пришел конец - теперь они сражаются с призраками вдвойне эффективнее, чем прежде. Но возникает новая проблема: для того чтобы наконец-то помочь Хиёри перестать быть полупризраком и покидать тело, Ято должен прекратить видеться с ней. Вдобавок ко всему Бездомная вместе с реликвией Бисямон по имени Кугаха замышляют что-то недоброе...

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