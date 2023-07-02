Бездомный бог. Том 4.

Издание содержит цветные иллюстрации. После обряда Покаяния вечным ссорам между Ято и Юкинэ пришел конец - теперь они сражаются с призраками вдвойне эффективнее, чем прежде. Но возникает новая проблема: для того чтобы наконец-то помочь Хиёри перестать быть полупризраком и покидать тело, Ято должен прекратить видеться с ней. Вдобавок ко всему Бездомная вместе с реликвией Бисямон по имени Кугаха замышляют что-то недоброе...