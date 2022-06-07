Бездомный бог. Том 15.

После страшной потери Бисямон с трудом приходит в себя, но все же отправляется на собрание богов в Такамагахару. Втайне от Кадзумы она ищет способ отомстить Заклинателю. На собрание впервые зовут Ято и Юкинэ. Приглашение приносит не кто-нибудь, а Киун — первая реликвия и доверенное лицо Такэмикадзути, бога грома. Похоже, тот одержим идеей заполучить собственную реликвию счастья...