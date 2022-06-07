Бездомный бог. Том 15.

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Бездомный бог. Том 15. манга
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  • Noragami. Vol. 15.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6705
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Noragami
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Романтика, Приключения, Мистика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Адатитока
  • ISBN: 978-5-91996-349-3
  • Дата выхода: Июнь 2022 (Допечатка)
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После страшной потери Бисямон с трудом приходит в себя, но все же отправляется на собрание богов в Такамагахару. Втайне от Кадзумы она ищет способ отомстить Заклинателю. На собрание впервые зовут Ято и Юкинэ. Приглашение приносит не кто-нибудь, а Киун — первая реликвия и доверенное лицо Такэмикадзути, бога грома. Похоже, тот одержим идеей заполучить собственную реликвию счастья...

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