Бездомный бог. Том 7.

Издание содержит цветные иллюстрации. Cлучилось то, что еще недавно казалось невозможным, – Ято и Бисямон помирились. Но у обоих по-прежнему есть недоброжелатели, и осталось немало недосказанностей, которые сулят новые опасности. К примеру, что случилось с Кугахой? Что хочет Бездомная? И кто тот «отец», про которого она упоминала?.. Но даже богам иногда нужна передышка и минутка для веселья. Слышали ли вы что-нибудь про людей, одержимых богом? Нет? Тогда вас ждет грандиозный школьный дебют Ято!