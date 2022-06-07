Бездомный бог. Том 7.

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Бездомный бог. Том 7. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Cлучилось то, что еще недавно казалось невозможным, – Ято и Бисямон помирились. Но у обоих по-прежнему есть недоброжелатели, и осталось немало недосказанностей, которые сулят новые опасности. К примеру, что случилось с Кугахой? Что хочет Бездомная? И кто тот «отец», про которого она упоминала?.. Но даже богам иногда нужна передышка и минутка для веселья. Слышали ли вы что-нибудь про людей, одержимых богом? Нет? Тогда вас ждет грандиозный школьный дебют Ято!

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