Бездомный бог. Том 9.

Издание содержит цветные иллюстрации. «Отец» Ято приказал ему спасти из Ёми — подземного мира — бога Эбису, заклинателя масок. Эбису рассказывает Ято, что он ищет богиню Идзанами, поскольку та владеет кистью, которая дает власть над призраками. Преодолевая на пути различные препятствия, они пробираются в самое сердце Ёми и в конце концов встречают Идзанами — королеву подземного мира и мать Эбису. Та согласна отдать кисть, но ставит гостям условие: она страшно одинока, и кто-то из них двоих должен остаться с ней в Ёми…