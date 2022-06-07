Бездомный бог. Том 9.

0 отзывов
Бездомный бог. Том 9. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. «Отец» Ято приказал ему спасти из Ёми — подземного мира — бога Эбису, заклинателя масок. Эбису рассказывает Ято, что он ищет богиню Идзанами, поскольку та владеет кистью, которая дает власть над призраками. Преодолевая на пути различные препятствия, они пробираются в самое сердце Ёми и в конце концов встречают Идзанами — королеву подземного мира и мать Эбису. Та согласна отдать кисть, но ставит гостям условие: она страшно одинока, и кто-то из них двоих должен остаться с ней в Ёми…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)