Бездомный бог. Том 8.

Издание содержит цветные иллюстрации. Уже целый месяц от Ято ни весточки — ему пришлось вернуться к Бездомной и их «отцу». А у Хиёри, которая перешла в старшую школу, тем временем появляются новые увлечения и новые друзья… и ощущение, что из жизни исчезло что-то важное, вот только она никак не может вспомнить, что. Ведь люди очень быстро забывают обитателей Дальнего Берега… Чего хочет от Ято его так называемый отец и не связано ли это поручение с таинственным заклинателем масок, поисками которого в последнее время озабочены в Такамагахаре?