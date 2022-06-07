Бездомный бог. Том 3.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Что ни день, то новая проблема у Ято. После битвы с Бисямон он понимает, что слишком слаб, чтобы справиться с ней, и тут неожиданно на помощь Ято приходит его старая подруга - реликвия, известная под прозвищем Бездомная. Но появление бывшей реликвии вызывает приступ ревности у Юкинэ, у которого и так накопилось достаточно обид на Ято, и он решает бросить своего хозяина...