Бездомный бог. Том 3.

Издание содержит цветные иллюстрации. Что ни день, то новая проблема у Ято. После битвы с Бисямон он понимает, что слишком слаб, чтобы справиться с ней, и тут неожиданно на помощь Ято приходит его старая подруга - реликвия, известная под прозвищем Бездомная. Но появление бывшей реликвии вызывает приступ ревности у Юкинэ, у которого и так накопилось достаточно обид на Ято, и он решает бросить своего хозяина...