Бездомный бог. Том 2.

Издание содержит цветные иллюстрации. Ято продолжает трудиться не покладая рук ради достижения своей мечты — стать настоящим богом со множеством почитателей. Только помимо выполнения мелких повседневных поручений от людей ему теперь приходится присматривать за своим новым подопечным Юкинэ, ставшим для Ято оружием-реликвией. Но недавно умерший угрюмый четырнадцатилетний подросток не рвется внимать наставлениям «учителя», да и пример для подражания из Ято неважный...