Бездомный бог. Том 2.

1 отзыв
Бездомный бог. Том 2. манга
8%
  • Noragami. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-80
  • Вес: 280 гр.
  • Источник: Noragami
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2016
  • Жанр: Романтика, Приключения, Мистика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Адатитока
  • ISBN: 978-5-91996-103-1
  • Дата выхода: Сентябрь 2022 (Допечатка)
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Ято продолжает трудиться не покладая рук ради достижения своей мечты — стать настоящим богом со множеством почитателей. Только помимо выполнения мелких повседневных поручений от людей ему теперь приходится присматривать за своим новым подопечным Юкинэ, ставшим для Ято оружием-реликвией. Но недавно умерший угрюмый четырнадцатилетний подросток не рвется внимать наставлениям «учителя», да и пример для подражания из Ято неважный...

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