Бездомный бог. Том 17.

Пока Бисямон с помощью новой реликвии прорывается сквозь карательный отряд богов, Ято пытается убедить Такэмикадзути в ее невиновности. Но тот не слушает ни Ято, ни даже собственного проводника Киуна. В последней попытке уберечь хозяина Киун подставляется под удар. Сможет ли Ято выжить после ответной атаки взбешенного бога грома?..