Бездомный бог. Том 13.

Хиёри узнает, что Фудзисаки — «отец» Ято. Он говорит Хиёри держаться от Ято подальше, но та не собирается сдаваться — и приходится вступить с Фудзисаки в открытое противоборство за душу Ято. Хиёри храбра и может постоять за себя, но что, если на кону окажутся благополучие и жизни дорогих ей людей? Ведь так легко поверить, что во всех несчастьях, что с ними происходят, виноват Ято — бог, рожденный, чтобы отбирать...