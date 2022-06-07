Бездомный бог. Том 12.

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Покров тайны, окутывающий прошлое Ято, начинает мало-помалу приподниматься... Страшные воспоминания о детстве, какого не должно быть ни у кого, раскрывают и другую тайну: богу известно прошлое своей реликвии. Почему же этот секрет охраняется так тщательно? Что такого страшного случится, если реликвия узнает свое истинное имя, и то, кем она была при жизни, и как умерла?..