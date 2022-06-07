Бездомный бог. Том 10.

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Бездомный бог. Том 10. манга
8%
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации.

Ято все еще томится в плену у Идзанами в подземном мире. Хиёри и Юкинэ узнают, что вызволить его оттуда поможет истинное имя. Неужели они так мало знают о своем друге и его прошлом, что не способны даже на такую малость?.. Настоящий Ято — это жизнерадостный оболтус, к которому привыкли Хиёри и Юкинэ, или же безжалостный палач, который долго убивал людей на пару с Бездомной по приказу человека, которого Ято зовет отцом?

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