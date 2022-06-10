Планируется ли переиздание с твердой обложкой?
Добрый день. Данный вопрос вам лучше направить в издательство.
Комплект манги Врата;Штейна 0. (1-3 том)
1
Врата;Штейна 0. Том 1.
2
Врата;Штейна 0. Том 2.
3
Врата;Штейна 0. Том 3.
4
Врата;Штейна 0. Том 4.
5
Врата;Штейна 0. Том 5.
6
Врата;Штейна 0. Том 6.
7
Комплект манги Врата;Штейна 0. (все тома)
-
Категория:
Манга
-
Артикул:
Manga-14280
- Вес: 740 гр.
-
Источник:
Steins;Gate 0
-
Издатель:
Xl Media
-
Размер:
19 x 13 см.
-
Обложка:
Мягкая обложка и Суперобложка
-
Серия:
Собрание манги
-
Автор:
MAGES./5pb./Chiyo St. Inc., Така Химэко
Рекомендуем
7%
7%
7%
7%
7%
25%
25%
17%
26%
17%
30%
17%
24%
26%
16%