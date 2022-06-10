Врата;Штейна 0. Том 3.

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Врата;Штейна 0. Том 3. манга
7%
Врата;Штейна
Врата;Штейна 0
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Вернувшись во временную линию β, Окабэ понимает, что это не совсем тот мир, который он помнит. Здесь проект «Амадей» заморожен, а Кагари, девочка из будущего, знает вещи, которые могла знать только Курису Макисэ. Возможно ли пересадить человеку чужие воспоминания? И что в итоге станет с этим человеком? Ведь двум разным личностям не ужиться в одном теле...

Отзывы и вопросы

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