Врата;Штейна 0. Том 3.

Вернувшись во временную линию β, Окабэ понимает, что это не совсем тот мир, который он помнит. Здесь проект «Амадей» заморожен, а Кагари, девочка из будущего, знает вещи, которые могла знать только Курису Макисэ. Возможно ли пересадить человеку чужие воспоминания? И что в итоге станет с этим человеком? Ведь двум разным личностям не ужиться в одном теле...