Врата;Штейна 0. Том 4.

После сдвига мировой линии Окабэ каким-то образом просыпается в будущем, в 2036 году. Здесь все кошмары сбылись, самое худшее случилось. Увидев собственными глазами исход, Окабэ решается во что бы то ни стало вернуться в прошлое, чтобы воспрянуть там уже как Неистовый Феникс...