Врата;Штейна 0. Том 4.

1 отзыв
Врата;Штейна 0. Том 4. манга
7%
Врата;Штейна
Врата;Штейна 0
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После сдвига мировой линии Окабэ каким-то образом просыпается в будущем, в 2036 году. Здесь все кошмары сбылись, самое худшее случилось. Увидев собственными глазами исход, Окабэ решается во что бы то ни стало вернуться в прошлое, чтобы воспрянуть там уже как Неистовый Феникс...

Отзывы и вопросы

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Легендарное чтиво. 10/10

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