Врата;Штейна 0. Том 2.

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Окабэ узнает об устройстве «Амадей», способном скопировать личность любого человека. И та, чью память перенесли в «Амадея» работающие над ним ученые, — не кто иная, как Курису. Вдобавок оказывается, что Судзуха Аманэ, прибывшая из будущего, чтобы предотвратить Третью мировую войну, переместилась в наше время не одна...