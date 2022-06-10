Врата;Штейна 0. Том 2.

Окабэ узнает об устройстве «Амадей», способном скопировать личность любого человека. И та, чью память перенесли в «Амадея» работающие над ним ученые, — не кто иная, как Курису. Вдобавок оказывается, что Судзуха Аманэ, прибывшая из будущего, чтобы предотвратить Третью мировую войну, переместилась в наше время не одна...