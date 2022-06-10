Врата;Штейна 0. Том 6.

На текущей мировой линии Окабэ совсем опустил руки и опасается что-либо предпринять, дабы не обесценить жертву Курису. Тогда его друзья — Дару, Судзуха и Махо — принимаются за дело. В то же время Маюри, узнав страшную цену своего спасения, решается тоже прыгнуть в прошлое, чтобы помочь тому, кого любит больше всего на свете...