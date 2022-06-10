Врата;Штейна 0. Том 6.

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Врата;Штейна 0. Том 6. манга
7%
Врата;Штейна
Врата;Штейна 0
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

На текущей мировой линии Окабэ совсем опустил руки и опасается что-либо предпринять, дабы не обесценить жертву Курису. Тогда его друзья — Дару, Судзуха и Махо — принимаются за дело. В то же время Маюри, узнав страшную цену своего спасения, решается тоже прыгнуть в прошлое, чтобы помочь тому, кого любит больше всего на свете...

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