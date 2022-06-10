Врата;Штейна 0. Том 5.

Несмотря на все предосторожности Окабэ, мировая линия снова сдвинулась, и на этот раз он попадает в альтернативное мрачное будущее, где поворотные исторические события просто не случились. Кто-то добрался до разработок Курису Макисэ и теперь ставит эксперименты с машиной времени. Окабэ возвращается назад, твердо зная: никто не должен завладеть ноутбуком Курису...