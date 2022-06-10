Комплект манги Врата;Штейна. (все тома)

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Окабэ Ринтаро — или просто Окарин — молодой студент, который до сих пор живет в мире детских фантазий. Он занимается придумыванием различных бесполезных изобретений вместе с двумя товарищами по клубу, который они гордо называют Лабораторией Гаджетов Будущего. Но однажды он встречает девушку-гения, Курису Макисэ, и случайно изобретает машину времени, способную посылать сообщения в прошлое. Привычная повседневность начинает потихоньку расходиться по швам, а главный герой оказывается вовлечён в заговор мирового масштаба!..