Комплект манги Врата;Штейна. (все тома)

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Комплект манги Врата;Штейна. (все тома) манга
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Врата;Штейна
Врата;Штейна 0
Том 1
Том 2
Том 3

Нет в наличии

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Окабэ Ринтаро — или просто Окарин — молодой студент, который до сих пор живет в мире детских фантазий. Он занимается придумыванием различных бесполезных изобретений вместе с двумя товарищами по клубу, который они гордо называют Лабораторией Гаджетов Будущего. Но однажды он встречает девушку-гения, Курису Макисэ, и случайно изобретает машину времени, способную посылать сообщения в прошлое. Привычная повседневность начинает потихоньку расходиться по швам, а главный герой оказывается вовлечён в заговор мирового масштаба!..

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