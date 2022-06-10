Врата;Штейна. Том 2

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Врата;Штейна. Том 2 манга
7%
Врата;Штейна
Врата;Штейна 0
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Окабэ Ринтаро - или просто Окарин - молодой студент, который до сих пор живет в мире детских фантазий. Но когда он случайно изобретает машину времени, способную посылать сообщения в прошлое, его жизнь полностью меняется. Во время летних каникул происходит трагедия, и Окарину приходится раз за разом отправляться в прошлое, чтобы спасти Маюри, свою подругу детства... Второй том всемирно известной научно-фантастической истории.

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