Полное собрание манги Сакура, собирательница карт. (1-9 том)

0 отзывов
Полное собрание манги Сакура, собирательница карт. (1-9 том) манга
16% 5%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
8 910 ₽
7 450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сакура Киномото — самая обычная девочка: учится в четвертом классе, ходит в кружок чирлидеров, обожает физкультуру и не любит математику. Папа у нее — профессор-археолог, а еще есть вредный старший брат… Но все меняется, когда Сакура открывает таинственную книгу, и откуда вылетают волшебные карты. Оставшись без хозяина, они начинают творить зло, и теперь Сакуре нужно взять на себя почетную миссию собирательницы карт и стать волшебницей! На этом нелегком пути ей поможет лучшая подруга Томоё-тян и Зверь печати, загадочный хранитель книги…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)