Полное собрание манги Сакура, собирательница карт. (1-9 том)

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Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Сакура Киномото — самая обычная девочка: учится в четвертом классе, ходит в кружок чирлидеров, обожает физкультуру и не любит математику. Папа у нее — профессор-археолог, а еще есть вредный старший брат… Но все меняется, когда Сакура открывает таинственную книгу, и откуда вылетают волшебные карты. Оставшись без хозяина, они начинают творить зло, и теперь Сакуре нужно взять на себя почетную миссию собирательницы карт и стать волшебницей! На этом нелегком пути ей поможет лучшая подруга Томоё-тян и Зверь печати, загадочный хранитель книги…

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