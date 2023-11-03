Сакура, собирательница карт. Том 4.

Таинственная Мидзуки-сэнсэй становится предвестником больших перемен: скоро в городе разразится нечто масштабное и страшное! Сакура собирает последние карты, и те устраивают ей тяжелые испытания, проверяя на прочность, силу воли и чистоту сердца. Хорошо, что рядом есть Сяолан и верный Кербер… Но погодите! Неужели Кер-тян наконец-то примет свою истинную форму?! Каков он из себя — Зверь печати?