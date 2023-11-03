Сакура, собирательница карт. Том 9.

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Все тайны раскрыты: магические ловушки для Сакуры все это время расставлял Эриоль, чтобы исполнить заветное желание. Теперь Сакура должна показать всю свою силу, а иначе жители ее городка никогда не проснутся! Что ей теперь делать? Как поступить с наследством Клоу Рида? И как великий волшебник, которому нет равных, связан с ее семьей?