Сакура, собирательница карт. Том 9.

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Сакура, собирательница карт. Том 9. манга
7%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Все тайны раскрыты: магические ловушки для Сакуры все это время расставлял Эриоль, чтобы исполнить заветное желание. Теперь Сакура должна показать всю свою силу, а иначе жители ее городка никогда не проснутся! Что ей теперь делать? Как поступить с наследством Клоу Рида? И как великий волшебник, которому нет равных, связан с ее семьей? 

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