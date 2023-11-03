Сакура, собирательница карт. Том 6.

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Наконец-то Сакура прошла все испытания и стала полноправной владычицей карт. Но почему в городке Томоэда так неспокойно? Почему то там, то здесь Сакура чувствует присутствие Клоу Рида? Вдобавок в класс Сакуры переводится загадочный мальчик Эриоль, с приходом которого начинается череда странных событий и совпадений… И почему на него обозлился Сяолан?